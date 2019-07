Polícia brasileira captura um dos suspeitos de roubo de 750 quilos de ouro

Um dos suspeitos do roubo de cerca de 750 quilos de ouro na semana passada no principal aeroporto de São Paulo, no Brasil, foi capturado, anunciou este domingo a polícia brasileira.

As autoridades não revelaram a identidade nem detalhes da captura de um dos elementos do grupo suspeito do roubo de ouro, avaliado em cerca de 30 milhões de dólares (27 milhões de euros).

Quatro homens disfarçados de agentes da Polícia Federal do Brasil invadiram na quinta-feira um armazém de exportação do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo, e roubaram cerca de 750 quilogramas de ouro.

Segundo informações divulgadas pela polícia, os homens entraram no aeroporto fortemente armados dentro de dois carros que imitavam os veículos da Polícia Federal e roubaram uma viatura que transportava o ouro.

O crime ocorreu por volta das 14:30 locais (19:30 em Lisboa).

Embora estivessem armados, os assaltantes entraram e saíram do local sem chamar muita atenção, mas levaram um funcionário como refém.

A Polícia Rodoviária brasileira informou que os suspeitos sequestraram familiares de um funcionário que teria conhecimento sobre o funcionamento do terminal de carga do aeroporto de Guarulhos na noite de quarta-feira, o que terá facilitado a execução do assalto.

O refém que foi levado pelos assaltantes na fuga acabou por ser libertado e disse à polícia que os suspeitos abandonaram os veículos usados no roubo e sequestro e fugiram com o ouro noutras viaturas.

Lusa