40.000 litros de petróleo derramados numa ilha da Patagónia Chilena

Handout .

A Marinha chilena foi mobilizada depois de terem sido derramados 40 000 litros de Petróleo ao largo duma ilha remota na costa sul do país.

De acordo com a CNN, o petróleo foi derramado no sábado, dia 27 de julho, na ilha Guarello.

A empresa chilena de mineração CAP, que faz a exploração da ilha, reportou o incidente.

A marinha confirmou que várias unidades foram mobilizadas para a zona com o intuito de controlar a proliferação do petróleo derramado, que já entrou nas águas do Pacífico sul.

No domingo, foi reportado que, aproximadamente, 15 000 litros de água do oceano que havia sido contaminada foi contida.

Como parte do processo de recuperação da zona foram destacados uma barcaça e um barco patrulha.

As autoridades abriram um processo de investigação sobre o incidente, que aconteceu em circunstâncias pouco claras.

A Greenpeace do Chile avisou que o petróleo derramado pode ter consequências devastadoras para o meio ambiente.

O diretor nacional da organização, Matías Asun, disse que a situação “é extremamente grave, considerando a natureza primitiva daquelas águas onde aconteceu o derrame. Deve também ser considerado o facto de que a zona é de extremo difícil acesso e que é uma área de enorme riqueza a nível de mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos, que podem ver o seu habitat afetado por este desastre, visto que têm de vir à superfície para respirar e aí podem encontrar a camada de petróleo presente na zona”.

Asun solicitou ao governo que disponibilizasse todos os recursos possíveis para fazer frente à situação e que solicite à CAP que dê o máximo de informação possível sobre o incidente.

Já a CAP disponibilizou-se para colaborar com a investigação. Em declarações a Reuters, a empresa disse que iniciou o “processo de monitorizar da área de forma permanente”, a adicionar ao controlo e vigilância que são padrão na zona.

A ilha Guarello, na região de Magalhães, tem grandes reservas de calcário que são exploradas pela CAP como bases de mineração. As áreas ao redor abrangem uma gama diversificada de ecossistemas com flora rara e espécies ameaçadas.