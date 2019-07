Autarca da Praia baleado pelas costas por encapuzados

A Câmara Municipal da Praia repudiou esta segunda-feira, numa mensagem, o ataque sofrido pelo seu presidente e informou que Óscar Santos encontra-se bem, fora de perigo e em recuperação no hospital.

"O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, foi baleado esta manhã, 29 de julho, à entrada de um ginásio da cidade da Praia, que habitualmente frequenta", informou, num comunicado, a autarquia da capital cabo-verdiana.

Na nota publicada na sua página oficial na rede social Facebook, a autarquia indicou que o disparo atingiu o braço direito do presidente, que neste momento se "encontra bem e fora de perigo, em recuperação no Hospital Agostinho Neto".

"Este ato condenável, a todos os níveis, que em nada espelha o sentimento de paz e a convivência democrática da nossa cidade capital, merece o repúdio de todos", prosseguiu a mensagem da Câmara Municipal, adiantando que o caso já foi entregue às autoridades competentes para averiguação.

A equipa camarária, que segundo a imprensa cabo-verdiana esteve reunida durante a manhã, aproveitou ainda para agradecer o apoio e as mensagens de encorajamento que têm sido enviadas e desejou uma rápida recuperação ao seu presidente.

A equipa, eleita pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder no Governo), também manifestou a continuidade do seu "total empenhamento" no trabalho que vem realizando na cidade da Praia.

O presidente da Câmara Municipal, Óscar Santos, foi baleado nas primeiras horas da manhã quando estaria a chegar ao ginásio que frequenta na zona do Palmarejo Baixo.

O autarca terá sido baleado pelas costas, com um único tiro, por encapuzados que fugiram do local, e foi socorrido por funcionários do ginásio antes de ser transportado para o Hospital Agostinho Neto.

De acordo com o diretor clínico do Hospital Agostinho Neto (HAN), Vítor Costa, o autarca sofreu uma lesão no braço, com fratura do úmero direito, mas está estável e sem lesões que possam ameaçar a sua vida.

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde anunciou a abertura de uma investigação e apelou à colaboração de quem tenha alguma informação que ajude a esclarecer o caso.

Lusa