Balanço final de deslizamentos na China é de 42 mortos e nove desaparecidos

Pelo menos 42 pessoas morreram e nove estão desaparecidas na sequência dos deslizamentos de terra na província de Guizhou, sudoeste da China, anunciaram hoje as autoridades num balanço final.

Um forte deslizamento de terra atingiu na noite de terça-feira uma aldeia na cidade de Liupanshui, localizada a 2.300 quilómetros de Pequim, na província montanhosa de Guizhou.

"As operações de resgate foram suspensas no domingo, 28 de julho, às 23:30 locais (16:30 em Lisboa)", indicaram as autoridades provinciais, justificando essa decisão pelo risco de deslizamento de terra afetar os socorristas ou pela baixa probabilidade de encontrar sobreviventes.

Segundo um comunicado, publicado no portal da província de Guizhou, "um total de 11 pessoas foram retiradas com vida e hospitalizadas, 42 morreram e nove estão desaparecidas".

O anterior balanço apontava para 38 vítimas mortais e 13 desaparecidos.

A televisão pública CCTV transmitiu nos últimos dias imagens de equipas de resgate e máquinas escavadoras a tentar salvar possíveis sobreviventes.

O Governo destinou 30 milhões de yuans (3,9 milhões de euros) para as operações de busca e o realojamento das vítimas do desastre, de acordo com a agência de notícias Xinhua.

Os deslizamentos de terra ocorrem frequentemente em áreas rurais e montanhosas da China, especialmente durante as chuvas fortes.

