Caitlyn Jenner criticada por posar em biquíni aos 69 anos

Face ao calor que se tem feito sentir na Califórnia nos últimos dias, Caitlyn Jenner aproveitou para desfrutar do bom tempo com um relaxante banho de piscina. Na sua página de Instagram, a ex- de Kris Jenner partilhou uma fotografia do momento, pousando em biquíni. Porém, a imagem dividiu opiniões nas redes sociais.

De um lado, elogios à beleza da socialite. Do outro, duras críticas. “O que fizeste à cara e ao corpo? Deixas-me enojada” escreveu uma internauta, seguindo-se comentários como “Gostava dele como homem bonito que era. E continua só com cara de homem” e “O que estás a fazer contigo mesma?”

Recorde-se que Caitlyn Jenner mudou de sexo em 2015. Antes de ser mulher, Caitlyn era Bruce Jenner, ex-atleta norte-americano.

