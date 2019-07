Cerca de 50 menores detidos nos protestos de sábado em Moscovo

Cerca de 50 menores foram detidos durante algumas horas durante a manifestação da oposição não autorizada de sábado em Moscovo, convocada para reivindicar eleições municipais justas, informou hoje Evgueni Buminovich, Defensor do Menor da capital russa.

De acordo com os dados recolhidos, foram detidos 47 menores durante a manifestação, indicou Buminovich à agência RIA Novosti. O Defensor do Menor indicou que percorreu várias esquadras da polícia para onde foram conduzidos os adolescentes, e solicitou que fossem entregues às famílias.

Buminovich indicou que a polícia libertou os menores num prazo de três a quatro horas. "Não temos informação que algum menor tenha permanecido nas esquadras da polícia até à manhã seguinte", acrescentou.

De acordo com o Defensor do Menor, não foi detetada qualquer violação pela polícia ou no interior das esquadras, mas indicou ser necessário verificar em que medida foi justificada a detenção de cada adolescente. Evgueni Buminovich afirmou ainda que enviou os pedidos de informação à procuradoria e à polícia.

Nesse sentido, asseverou ser necessário examinar "até que ponto foram apenas detidos os que participaram realmente na manifestação, e se existiu uso excessivo da força durante as detenções".

No sábado decorreu em Moscovo uma manifestação não autorizada convocada pela oposição, em protesto pela recusa da comissão eleitoral da capital de registar dezenas de candidatos opositores para as eleições municipais de 8 de setembro.

A oposição acusa as autoridades de manipular milhares de assinaturas recolhidas nas últimas semanas pelos seus candidatos, ao transcrevê-las incorretamente no registo eletrónico. Pelo contrário, a comissão eleitoral de Moscovo acusa abertamente os opositores de incluírem nas suas listas mais de 300 "almas mortas" e quase 10.000 pessoas inexistentes.

De acordo com o Ministério do Interior russo, foram detidas no sábado 1.074 pessoas "por diversos delitos" durante o protesto, enquanto que segundo o portal OVD-Info, especializado na contagem de detidos em manifestações, o número ascendeu às 1.373 pessoas.

Este número constituirá "um recorde em protestos na capital nos últimos sete anos", indicou no domingo o portal informativo MBK. O portal Baza referiu-se a 77 feridos durante o dia pelo uso excessivo da força policial.

Segundo a polícia, participaram na manifestação 3.500 pessoas, enquanto círculos da oposição se referiram a 10.000 participantes.

