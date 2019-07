China condena dissidente Huang Qi a 12 anos de prisão

Um tribunal chinês condenou hoje o dissidente Huang Qi a 12 anos de prisão por ter revelado segredos de Estado a uma entidade estrangeira, parte de uma campanha lançada por Pequim contra vozes dissidentes.

Huang Qi, que dirigia uma plataforma distinguida pela organização Repórteres Sem Fronteiras com o prémio de liberdade de imprensa, foi detido em várias ocasiões por denunciar abusos do poder político, incluindo em 2008, depois de advogar por pais cujos filhos morreram num terremoto na província de Sichuan, sudoeste do país.

Milhares de estudantes morreram quando as suas escolas, de fraca construção, ruíram, mas as autoridades nunca divulgaram os resultados de qualquer investigação e nunca responsabilizaram alguém.

Um comunicado difundido hoje pelo Tribunal Popular Intermédio de Mianyang, província natal de Huang, em Sichuan, não detalhou quais foram os segredos revelados ou os recetores.

Em 1998, Huang fundou o portal "64 Tianwang", onde revelava histórias de abusos por parte das autoridades.

Sob a liderança do atual líder chinês, Xi Jinping, que após uma emenda constitucional, no ano passado, poderá exercer como Presidente vitalício, as autoridades chinesas têm reforçado o controlo sobre a sociedade civil, ensino ou religião.

A mãe de Huang, Pu Wenqing, pediu às autoridades que o transferissem para um hospital, para receber tratamento, devido a função renal limitada e perda de peso severa.

A organização não-governamental Human Rights China revelou que "em resultado dos espancamentos e outros abusos que sofreu durante períodos de detenção", Huang sofre de acumulação de líquido no cérebro, uma doença cardíaca reumática e insuficiência renal crónica, que requerem medicação diária.

Numerosos dissidentes chineses adoeceram durante a prisão.

O Prémio Nobel da Paz Liu Xiaobo estava a cumprir uma pena de onze anos por "incitar a subversão do poder do Estado" quando morreu de cancro no fígado, há dois anos.

Lusa