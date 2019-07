Criança de 6 anos entre as vítimas mortais do tiroteio em festival na Califórnia

Uma criança de seis anos está entre as três vítimas mortais do tiroteio, no domingo, num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

Em declarações à estação televisiva NBC Bay Area, Alberto Romero indicou que o seu filho Stephen foi morto.

"O meu filho tinha uma vida inteira por viver e tinha apenas seis anos", afirmou Alberto Romero à NBC Bay Area.

Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas num tiroteio, no domingo, num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, informaram hoje as autoridades, em novo balanço.

A polícia informou que o atirador foi abatido momentos depois de abrir fogo na feira do alho de Gilroy, que se realiza todos os anos na cidade de 50 mil habitantes, a cerca de 170 quilómetros a sul de São Francisco.

Testemunhas dão ainda conta de um segundo suspeito, mas as autoridades não confirmaram ainda a informação.

De acordo com o chefe da polícia Scot Smithee, os suspeitos entraram no recinto da feira, que se encontrava lotado, depois de terem cortado a vedação e evitado a segurança e os detetores de metais.

Pelo menos um dos suspeitos abriu fogo, causando pelo menos três mortos, e foi de seguida neutralizado pela polícia.

O tiroteio ocorreu pelas 17:30 locais (01:30 em Lisboa) no último de três dias da feira.

