O instituto meteorológico britânico confirmou hoje que o dia mais quente de sempre no Reino Unido foi registado na passada quinta-feira, quando a temperatura subiu aos 38,7 graus centígrados em Cambridge.

A confirmação foi feita pelo Met Office após o Jardim Botânico da Universidade de Cambridge ter feito uma medição que ultrapassava os 38,1 graus centígrados assinalados na mesma cidade.

As temperaturas máximas no Reino Unido ficavam normalmente perto dos 30 graus centígrados durante o verão, mas a temperatura média no Reino Unido tem vindo a subir nos últimos anos, explicou Mark McCarthy, do Centro de Informação do Met Office.

"As alterações climáticas aumentaram a probabilidade e a gravidade dos episódios de ondas de calor em toda a Europa, o que também aumentou os riscos de um caso de temperatura de 40 graus centígrados no Reino Unido", adiantou.

A temperatura recorde ultrapassou o recorde anterior, de 38,5 graus centígrados, registado em agosto de 2003 em Kent, a sul de Londres.

A vaga de calor da semana passada resultou em temperaturas máximas recorde noutros países europeus, como Alemanha (42,6 graus centígrados), França (42,6), Bélgica (41,8) e Holanda (40,7).

Lusa