Príncipe William teme pela segurança dos filhos após entrada de ex-condenado no palácio

Uma alegada falha na segurança do Palácio de Kensington está a dar que falar na imprensa internacional. De acordo com o The Sun, entrou recentemente na residência oficial do príncipe William e de Kate Middleton um homem que já foi condenado por tortura e cumpriu pena, sem que tenham sido reforçadas as habituais medidas de segurança.

Embora considere que todas as pessoas têm direito a uma segunda oportunidade, o duque de Cambridge terá ficado “em pânico” quando descobriu que o homem – que entrou no palácio como motorista de uma empresa de mobiliário – esteve em contacto com os seus filhos e depois de sair até comentou que George, o filho mais velho de William e Kate, é “muito simpático”.

A publicação escreve que o indivíduo em causa esteve preso por práticas de tortura com água a ferver e que o facto de ter entrado na propriedade sem qualquer controlo está a ser investigado pela Casa Real.

