Setenta e nove migrantes encontrados escondidos em camião na Macedónia do Norte

Setenta e nove migrantes foram encontrados escondidos num camião perto da fronteira entre a Macedónia do Norte e a Grécia, segundo as autoridades macedónias, que detiveram os migrantes e planeiam deportá-los para Grécia.

De acordo com a declaração dada hoje pelas autoridades, os migrantes foram descobertos pela guarda fronteiriça composta por polícias da Macedónia do Norte e da Hungria no domingo, numa estrada da cidade de Gevgelija, situada perto da fronteira com a Grécia.

O condutor do camião foi detido e os migrantes foram transferidos para um abrigo em Gevgelija, antes de serem deportados.

Durante as declarações, a polícia não adiantou quaisquer detalhes sobre as nacionalidades dos migrantes.

Embora várias fronteiras tenham sido encerradas em 2016, milhares de migrantes que chegam à Grécia de forma ilegal desde a Turquia continuam a sua viagem pelos Balcãs, na esperança de chegarem aos países prósperos da Europa.

Lusa