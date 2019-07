Tem 16 anos e ganhou 3 milhões de dólares a jogar Fortnite

O adolescente norte-americano Kyle Giersdorf, de 16 anos, foi o grande vencedor da Taça do Mundo daquilo de Fortnite, um dos videojogos mais populares em todo o mundo.

Além do troféu, Kyle, que é conhecido no universo do gaming por "Bugha", arrecadou também um prémio monetário de 3 milhões de dólares (cerca de 2,7 milhões de euros).

O torneio decorreu em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O Fortine é um videojogo de guerra, jogado online por vários participantes em simultâneo, que conta com dezenas de milhões de fãs pelo mundo.