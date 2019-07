Cientistas sequenciam genoma de dragão-de-komodo, o maior lagarto do mundo

Cientistas sequenciaram o genoma (informação genética) do dragão-de-komodo, o maior lagarto do mundo que vive na Indonésia, foi divulgado esta segunda-feira.

Investigadores da Universidade da Califórnia, em São Francisco, Estados Unidos, estudaram o ADN (material genético) do réptil, estabeleceram a primeira sequenciação genética em alta resolução e determinaram a forma como evoluiu o animal.

No trabalho, publicado na revista Nature Ecology & Evolution, os cientistas identificaram vários genes relacionados com a função das mitocôndrias, "os centros de poder de energia das células", que controlam a qualidade da função do coração e de outros músculos.