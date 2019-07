França responde a Trump: taxar o vinho francês "é completamente estúpido"

O ministro da Agricultura francês, Didier Guillaume, disse que a ameaça dos Presidente dos EUA de taxar os vinhos franceses é "completamente estúpida" e "absurda".

Na semana passada, Donald Trump ameaçou taxar o produto como resposta ao imposto sobre os grupos norte-americanos do setor da alta tecnologia, a designada taxa GAFA, por referência a Google, Amazon, Facebook e Apple.

"A França acabou de criar um imposto digital sobre as nossas grandes empresas de tecnologia americanas. Se alguém as taxar, deve ser o seu país de origem, os EUA. Iremos anunciar uma ação recíproca devido à loucura de Macron em breve. Eu sempre disse que o vinho americano é melhor do que o francês", escreveu o Presidente norte-americano no Twitter.