Jennifer Lopez recebe presente milionário. Será que o vai usar?

Jennifer Lopez comemorou 50 anos no passado fim de semana mas parece que as celebrações ainda não chegaram ao fim. Depois de uma festa de arromba e um bolo gigantesco, a cantora teve direito a um presente milionário por parte do noivo, Alex Rodriguez.

Num vídeo, publicado na sua conta oficial do Instagram, J.Lo é surpreendida com um Porsche vermelho, avaliado em cerca de 125 mil euros. O problema é que, tal como revela a artista, esta não conduz há mais de 20 anos. "Vou ter de conduzir? Nunca conduzi um carro assim na vida. Não conduzo nenhum carro há mais de 20 anos" pode ouvir-se a cantora enquanto o noivo responde em tom de nervosismo: "Posso colocar dois cintos de segurança?".

Espreite o vídeo completo, aqui.