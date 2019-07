Jovem encontrada morta em mala de viagem no seu apartamento em Moscovo

A jovem foi encontrada morta com marcas de esfaqueamento dentro de uma mala no apartamento que tinha arrendado em Moscovo, de acordo com a polícia local.

Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, era conhecida pelas publicações que postava no instagram e que, de acordo com os mais de 85 mil seguidores, faziam lembrar a atriz Audrey Hepburn. Tinha-se graduado recentemente como médica dermatologista.

O corpo foi encontrado na passada sexta-feira, após alertas da família, que não a conseguiam contactar há vários dias. A Polícia está a investigar ciúmes como motivo para o crime.

Ekaterina Karaglanova tinha começado um novo relacionamento e tinha uma viagem planeada para a Holanda para celebrar o aniversário, que se realizava esta terça-feira, de acordo com o diário russo Moskovsky Komsomolets.

Como não a conseguiam contactar, os pais decidiram falar com o senhorio da filha para pedir acesso ao apartamento, onde acabaram por encontrar o corpo da jovem numa mala de viagem, no corredor. O pai dela ainda pediu uma ambulância mas a jovem já estava morta, com a garganta cortada.

A polícia não encontrou sinais de luta no apartamento, nem arma no local do crime. Mas imagens da CCTV capturaram o antigo namorado de Ekaterina a rondar a propriedade nos dias que antecedem o desaparecimento, mas a polícia não revelou se estaria a decorrer uma investigação nesse sentido.

Para além da conta no Instagram, Ekaterina Karaglanova tinha também um famoso blog de viagens, com milhares de seguidores.