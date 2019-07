Mais de 106 milhões de pessoas dos EUA e do Canadá viram os dados pessoais serem roubados de um servidor do banco Capital One.



Já há uma suspeita, uma engenheira informática que foi entretanto detida pelo FBI.

Em causa está a obtenção de informações pessoais como nomes, moradas e números de telefone.

Alguns números de segurança social e de contas bancárias também foram comprometidos.

O presidente do banco lamenta o ocorrido.