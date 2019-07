Migrantes resgatados por autoridades espanholas chegam ao porto de Motril

As 35 pessoas de origem subsaariana, que foram resgatadas de uma embarcação insuflável na segunda-feira, perto da ilha de Alborán, chegaram hoje ao porto de Motril, em Granada, Espanha.

Os migrantes, todos do sexo masculino e entre os quais poderá haver vários menores, foram recebidos à chegada ao porto e prestados os primeiros cuidados de saúde e alimentação.

Fontes do Salvamento Marítimo disseram à agência de notícias espanhola EFE que o dispositivo de resgate foi acionado na tarde de segunda-feira, após uma organização não-governamental ter alertado sobre a saída de vários barcos insufláveis da costa de Marrocos.

Depois de serem assistidos por membros da Cruz Vermelha, as 35 pessoas foram colocadas à disposição da Polícia Nacional espanhola no centro de atendimento imediato disponível no porto de Motril.

Lusa