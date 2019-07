O momento em que o céu se enche de balões de ar quente em Chambley, França

Ainda não foi desta que os pilotos bateram o próprio recorde, estabelecido em 2017, quando puseram 457 de balões de ar quente no céu ao mesmo tempo, durante uma hora. Para que o recorde tivesse sido ultrapassado, os 500 balões de ar quente teriam de permanecer, simultaneamente, no céu durante uma hora. O encontro internacional de balonismo, Grand Est Mondial Air Ballons, que acontece todos os anos em Chambley, França, ainda vai contar com subidas de balões ao céu até dia 4 de agosto.

Pode ver AQUI o momento em que os balões de ar quente sobem no céu em Chambley.