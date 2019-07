A lutar contra o cancro, Sara Carbonero desabafa

Os últimos meses têm sido de sobressalto para a família de Iker Casillas e Sara Carbonero. Depois do guarda-redes do Futebol Clube do Porto ter sofrido um AVC, a sua mulher anunciou que lhe tinha sido diagnosticado um cancro nos ovários, que a obrigou a submeter-se a uma cirurgia e a tratamentos algo agressivos.

Contudo, a jornalista espanhola não baixou os braços e tem aproveitado esta fase menos boa para desfrutar ainda mais da companhia daqueles que ama, especialmente os filhos, Martín, de cinco anos, e Lucas, de três.

Nas redes sociais, Carbonero explica como tem vivido este verão atípico, em que não houve as tradicionais férias na praia com o marido e os filhos, nem o regresso às respetivas terras natais. “Este verão tem sido um pouco diferente. As semanas passam entre médicos, testes, incertezas, malas, muito improviso de última hora, momentos de alívio, mas são, sobretudo, cheias de momentos muito intensos e eu estou a saboreá-los como nunca”, começou por escrever no Instagram. “De repente, as coisas do quotidiano e mais banais deixaram de o ser, para se transformar em instantes únicos e mágicos, e muitos problemas simplesmente desapareceram".

