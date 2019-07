Crime passional pode estar na origem do homicídio de jovem de 24 anos na Rússia

Jovem de 24 anos foi encontrada morta dentro de uma mala de viagem com marcas de esfaqueamento, no seu apartamento, em Moscovo.

As câmaras de vigilância captaram imagens do ex-namorado a visitar o seu apartamento quando estava desaparecida. As autoridades estão a investigar o caso, mas acreditam que se possa tratar de um crime passional.

Ekaterina somava mais de 90 mil seguidores na rede social Instagram.