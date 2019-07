Dezenas de voos cancelados devido a ciclone tropical a sul de Macau

Dezenas de voos a partir ou a sair de Macau foram hoje cancelados devido à presença de um ciclone tropical a sul do território, informou o aeroporto internacional (MIA).

Pelo menos 17 voos provenientes de Taiwan, do Japão e do interior da China foram cancelados, segundo o 'site' oficial do aeroporto.

De igual forma, 19 voos com destino a Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Vietname e interior da China não se vão realizar.

Às 09:00 (02:00 em Lisboa), o ciclone tropical localizava-se a cerca de 380 quilómetros a sul de Macau, encaminhando-se para a península de Lizhou, no sul da China, de acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) do território.

O sinal 3 de tempestade tropical, hasteado na terça-feira às 21:00 (14:00 em Lisboa), continua em vigor.

Os SMG preveem que o vento se vá intensificar, mas "é baixa" a probabilidade de elevarem o nível de alerta.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Em 23 de agosto de 2017, o tufão Hato, o pior em 53 anos a atingir Macau, causou dez mortos e mais de 240 feridos, provocando graves inundações na zona do Porto Interior.

Em meados de setembro de 2018, o tufão Mangkhut causou 40 feridos e prejuízos avaliados em 1,74 mil milhões de patacas (192 milhões de euros) em Macau, onde o sinal máximo de tempestade tropical esteve, na altura, içado várias horas.

Lusa