Fundador do canal do Youtube "King of Random" morre em acidente de parapente

O fundador do canal do Youtube "King of Random" (rei do aleatório) saiu para praticar parapente na segunda-feira de manhã e não regressou. A mulher, com quem tinha dois filhos, lançou o alerta nesse mesmo dia à noite.

O corpo foi encontrado na terça-feira de manhã numa área remota do Parque Nacional de Sand Hollow no Utah.

O youtuber estava a utilizar um localizador de GPS, que foi utilizado para encontrar o corpo, e tinha com ele uma câmara de filmar, cujas imagens vão agora ser analisadas pelas autoridades.

Após a divulgação da notícia da morte de Thompson, o Youtube divulgou uma declaração:

"Estamos profundamente tristes com a trágica perda de Grant Thompson, um criador dotado, apaixonado e profundamente curioso. Apresentamos as nossas condolências à família, à equipa do 'King of Random" e aos seus fãs".



De acordo com a família, Thompson tinha começado a praticar parapente há cinco meses.