Incêndio em refinaria no Texas lança enorme coluna de fumo

Um incêndio que hoje deflagrou numa refinaria da Exxon Mobil no Estado norte-americano do Texas está a lançar uma grande coluna de fumo, mas as autoridades afirmaram que não é preciso deslocar os residentes da zona.

Responsáveis da cidade de Baytown disseram que o incêndio, a cerca de 40 quilómetros a leste de Houston, é na área que contém material polipropileno e que a Exxon Mobil pediu para que fossem retirados alguns residentes que vivem nas proximidades.

Nesta zona de Houston ocorreram vários grandes incêndios este ano noutras empresas petroquímicas.

Em abril, um trabalhador morreu depois de um tanque que continha um produto químico inflamável se ter incendiado em Crosby e em março um incêndio durou dias numa instalação de armazenamento de petroquímicos na vizinha cidade de Deer Park.



