Macau em alerta com a aproximação do ciclone Wipha

Içado sinal 8 de tempestade tropical em Macau com aproximação do ciclone Wipha

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau içaram hoje às 14:00 (07:00 em Lisboa) o sinal 8 de tempestade tropical devido à aproximação do ciclone tropical Wipha.



Às 14:00, o Wipha encontrava-se a 340 quilómetros a sul de Macau e continuava a encaminhar-se para a península de Leizhou, no sul da China.

"Prevê-se que o vento se vá intensificar e espera-se que o sinal 8 continue em vigor durante o dia", indicaram os SMG.

O sinal 8 de tempestade tropical, o primeiro do ano, implica o encerramento de parques de estacionamento, das pontes entre a península de Macau e a Taipa, a suspensão dos transportes públicos e das ligações terrestres, marítimas e aéreas.



De acordo com o 'site' do aeroporto internacional do território (MIA), até às 12:00 tinham sido afetados 62 voos: 46 foram cancelados e 21 adiados, implicando um total de 2.549 passageiros.



O MIA apelou aos passageiros para que acompanhem a situação "dos seus voos junto das respetivas companhias aéreas".



O Instituto de Ação Social (IAS) já anunciou a abertura de dois centros de abrigo: o da Ilha Verde, na península de Macau, e o centro de ação social da Taipa e Coloane.



Além do aviso de tempestade tropical, continua em vigor o aviso de 'storm surge' (maré de tempestade) "amarelo".

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, que são emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.





Com Lusa