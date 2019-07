Nave russa partiu hoje para abastecer Estação Espacial Internacional

Uma nave espacial russa não tripulada foi lançada hoje do complexo espacial da Rússia, no Cazaquistão, com a missão de levar combustível e alimentos para a Estação Espacial Internacional (ISS).

A nave Progess 73 foi lançada com o foguetão Soyuz às 13:10 (hora de Lisboa) e deverá estabelecer ligação com a ISS cerca de três horas e meia mais tarde, após duas órbitas.

O Progress transporta cerca de três toneladas de alimentos e combustíveis para a estação espacial que, atualmente, tem seis astronautas a bordo.

Lusa