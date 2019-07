Pelo menos 28 mortos após explosão de mina no Afeganistão

Pelo menos 28 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas hoje após a explosão de uma mina que foi ativada pela passagem de um autocarro numa estrada nacional na província de Farah, no oeste do Afeganistão.



A explosão ocorreu por volta das 6:00 (02:30 em Lisboa), quando o autocarro "cheio de passageiros" acionou a mina ao passar num trecho da estrada que liga as províncias de Herat (oeste) e Kandahar (sul), disse o porta-voz da polícia de Farah, Muhibullah Muhib, à agência de notícias espanhola EFE.



"De acordo com a informação inicial, 28 passageiros morreram, a maioria mulheres e crianças", além de 10 feridos, disse o porta-voz, acrescentando que o número de vítimas pode aumentar, já que ainda não receberam informações de algumas das vítimas que foram transportadas para centros médicos na província vizinha de Herat.

O número de vítimas civis em quase duas décadas de conflito no Afeganistão continua extremamente alto, com 1.366 mortos e 2.446 feridos somente no primeiro semestre de 2019, informou na terça-feira a Missão da ONU no Afeganistão (UNAMA) no seu mais recente relatório.



Segundo a UNAMA, o objetivo de "zero vítimas", acordado este mês em Doha, durante as negociações entre os representantes dos Estados Unidos, a sociedade afegã e os talibãs, ainda está longe de ser alcançado.



Dos mortos em 2019, o maior número, 717, deveu-se a ações das forças afegãs e internacionais e 531 a grupos extremistas como os talibãs e o Estado Islâmico, uma situação sem precedentes desde que esses dados começaram a ser coletados em 2009.



Entre os motivos para a diminuição do número de vítimas pelas ações insurgentes está a redução no uso de engenhos explosivos, que ainda representam 28% do total, com 206 mortos e 859 feridos, segundo o relatório.



Após quase duas décadas de conflito, o Afeganistão está num estágio de otimismo devido ao progresso das negociações entre os representantes dos Estados Unidos e os talibãs, que insistem na necessidade dos norte-americanos retirarem as suas tropas o mais rápido possível do país para que o diálogo de paz atinja uma nova fase.

Lusa