Ronald Reagan chamou "macacos" a diplomatas africanos da ONU

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, descreveu as delegações africanas da ONU como "macacos", revelam gravações divulgadas recentemente por uma revista norte-americana.

O comentário foi feito durante um telefonema em 1971, enquanto falava com o então presidente Richard Nixon. Reagen, que na altura era governador da Califórnia, ficou irritado com o facto de a delegação se ter oposto aos EUA numa votação.

"Para veres....esses macacos dos países africanos, malditos, eles ainda se sentem desconfortáveis a usar sapatos", disse Reagen.

A gravação foi encontrada por Tim Naftali, professor de História da Universidade de Nova Iorque, que dirigiu a Biblioteca Presidencial de Richard Nixon de 2007 a 2011.

Na altura, as gravações não foram divulgadas por questões de privacidade. Porém, a morte de Reagan, em 2004, eliminou as preocupações com a privacidade, segundo disse Tim Naftali à BBC.