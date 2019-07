Tufão Wipha afasta-se de Macau, sinal 8 pode ser substituído nas próximas horas

O sinal 8 de tufão continuava hoje à noite içado em Macau, mas as autoridades já admitiram baixar o alerta nas próximas horas, à medida que o ciclone Wipha se afasta do território.

A passagem deste ciclone tropical por Macau provocou pelo menos seis feridos, de acordo com a Proteção Civil, que registou até às 23:00 (16:00 em Lisboa) um total de 26 incidentes.

De acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), pelas 23:00 (16:00 em Lisboa), o ciclone tropical Wipha localizava-se a 280 quilómetros a sudoeste de Macau, encaminhando-se para a península de Leizhou, no sul da China.

"Prevê-se que o vento enfraqueça e o presente sinal pode ser substituído pelo sinal 3 entre as 01:00 e as 03:00" de quinta-feira, indicaram, no mais recente comunicado.