Bolsonaro questiona encontro de ministro francês: "Quem é que ferra o Brasil aqui?"

O Presidente brasileiro criticou hoje que o chefe da diplomacia francesa se tenha encontrado com organizações não-governamentais (ONG) durante uma visita ao país esta semana e disse que cancelou o encontro com o governante francês por ter "outro compromisso".

"Ele [Jean-Yves Le Drian] marcou audiência comigo. Fiquei sabendo que ele tinha marcado com o [vice-presidente do Brasil, Hamilton] Mourão, e com ONG. Quem é que ferra [prejudica] o Brasil aqui? O que ele veio tratar com ONG aqui? Quando fala em ONG, já nasce um alerta na cabeça de quem é que tem o mínimo de juízo", criticou Jair Bolsonaro.

Le Drian reuniu-se na última segunda-feira, em Brasília, com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, de quem recebeu a mensagem de que o encontro com Bolsonaro seria cancelado por falta de espaço na agenda do Presidente brasileiro.

O cancelamento gerou polémica, principalmente porque Bolsonaro desmarcou a reunião que deveria ocorrer por volta das 15:00 (19:00 em Lisboa), mas, aproximadamente àquela hora, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais em que comentava polémicas geradas por declarações suas naquela manhã, enquanto um barbeiro lhe cortava o cabelo.

Questionado hoje por jornalistas sobre a audiência com Le Drian, Bolsonaro respondeu que tinha outro compromisso mais importante do que conversar com o representante do Governo francês.

"Tinha outro compromisso (...) Dar entrevista para você é muito mais importante do que conversar com ele, com todo o respeito", concluiu o Presidente brasileiro.

Desde que Bolsonaro tomou posse em janeiro, o Brasil iniciou um movimento de afastamento dos países europeus com governos de centro e esquerda e uma aproximação com países governados por líderes populistas com ideais mais à direita como os Estados Unidos, a Itália e Israel.

As relações do Governo brasileiro com a França tornaram-se mais conflituosas quando o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse publicamente em junho que o seu país só aceitaria um acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul (bloco composto por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) se o Brasil permanecesse no acordo de Paris sobre o clima.

Em resposta a esta declaração, Bolsonaro disse que França e outros países europeus que não preservaram as suas florestas não poderiam criticar a política do Brasil para o meio ambiente.



Lusa