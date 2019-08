A cidade de Whaley Bridge, no Reino Unido, precisou ser evacuada pelas autoridades inglesas, depois do colapso parcial de uma barragem.

Cerca de 6500 habitantes foram levados para uma escola local.

Danny Lawson

Uma parte da parede da barragem de Toddbrook cedeu na sequência das chuvas torrenciais que se têm feito sentir na zona que fica no centro de Inglaterra. Os serviços oficiais do Reino Unido já emitiram o nível mais grave de alerta do país, por possíveis cheias.