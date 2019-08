Homem confessa ter esfaqueado "várias vezes" jovem russa encontrada numa mala em Moscovo

Instagram

Num vídeo divulgado pelos Procuradores russos que lideram a acusação, Maxim Gareyev, de 33 anos, confessa ter esfaquedo várias vezes a jovem médica Ekaterina Karaglanova, de 24 anos, encontrada morta numa mala no apartamento que tinha alugado na capital Moscovo.

O caso depressa saltou para os escaparates, alimentado pelas redes sociais, onde a jovem tinha mais de 85 mil seguidores.

Pouco depois, a polícia russa anunciava a detenção de um suspeito para interrogatório e confirmava que, no interior do apartamento onde a jovem foi encontrada, não havia sinais de luta nem foi encontrada a arma do crime.

Terá sido já durante o interrogatório que Maxim Gareyev confirmou ter matado a jovem de 24 anos, com quem teria mantido uma relação íntima.

"Ela dizia-me que eu era feio e que mesmo uma cirurgia plástica não iria ajudar-me", afirma Maxim Gareyev no vídeo agora divulgado.

Maxim Gareyev terá ainda garantido à polícia que se afastou da jovem durante um ano, para poupar dinheiro, antes de voltar a reencontrar Ekaterina Karaglanov.

Após o reencontro, Maxim Gareyev garante ter entregue dinheiro à jovem Ekaterina Karaglanova mas a humilhação ter-se-á intensificado.

"Não podia tolerar!”, afirma o jovem no vídeo onde terá confessado ter esfaqueado a jovem "pelo menos 5 vezes no pescoço e peito".

As circunstâncias da confissão não são muito claras. No vídeo não se percebe para quem fala o suspeito ou se está na presença de um advogado.

Segundo a imprensa russa, o homem de 33 anos foi visto várias vezes a entrar no apartamento de Ekaterina Karaglanova nas últimas semanas antes da morte.

Dias depois, Maxim era detido pela polícia para interrogatório como confirmou agora a porta-voz do Ministério do Interior russo, Irina Volk.

Ainda segundo a imprensa russa, a jovem médica estaria numa nova relação amorosa e teria programado uma viagem à Holanda para celebrar o seu aniversário no dia 30 de julho.