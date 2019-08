Rohani diz que sanções demonstram que EUA têm medo do chefe da diplomacia iraniana

O presidente iraniano, Hassan Rohani, disse hoje que as sanções impostas pelos Estados Unidos ao chefe da diplomacia de Teerão demonstram "o medo" que Washington tem de Javad Zarif.

"Eles têm medo das entrevistas que têm sido concedidas pelo nosso ministro dos Negócios Estrangeiros", disse Rohani durante um discurso transmitido hoje pela televisão.

O presidente iraniano, que se encontra a visitar a região de Tabriz, no noroeste do Irão, referiu-se a uma série de entrevistas que Zarif deu à imprensa internacional durante uma recente deslocação à sede das Nações Unidas, em Nova York.

"É absolutamente claro que a Casa Branca ficou agitada com as palavras e a lógica de um diplomata informado", afirmou o presidente iraniano acusando os Estados Unidos de "infantilidades".

"Os nossos inimigos perderam a capacidade de agir e de pensar de forma sensata", disse ainda o presidente da República Islâmica.

Na quarta-feira, os Estados Unidos decidiram impor sanções ao chefe da diplomacia iraniana e que preveem o congelamento de todos os bens que Mohammad Javad Zarif tem em território norte-americano.

Um comunicado oficial dos Estados Unidos proíbe também qualquer tipo de transação com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.

Com as mesmas sanções, Washington pretende também impedir as deslocações de Zarif ao estrangeiro, apesar de lhe permitir participar nas atividades que decorrem na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O chefe da diplomacia iraniana afirmou, entretanto, que as sanções não vão ter efeitos nem a nível pessoal, nem ao nível familiar.

"Eu não tenho bens ou propriedades fora do Irão", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros através da rede social Twitter.

"Obrigado por considerarem que sou uma ameaça", refere ainda a mesma mensagem de Javad Zarif.

