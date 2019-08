Youtuber de 6 anos compra casa de 7,2 milhões

Boram, que faz vídeos sobre brinquedos e mantém um vlog sobre o seu dia a dia, comprou uma casa de cinco andares no bairro de Gangnam em Seul, Coreia do Sul.

O bairro, que é um dos mais ricos do país, tornou-se conhecido com a música “Gangnam Style” em 2012.

De acordo com a CNN, a aquisição do imóvel foi feita através da empresa Boram Family, criada pelos pais da menina com o intuito de gerirem a carreira da filha.

Em 2007, a Organização Não Governamental "Save the Children" recebeu queixas de cidadão sul-coreanos preocupados com o tipo de vídeos que Boram andava a fazer.

Os vídeos, que incluíam a criança a roubar dinheiro da carteira do pai e alegadamente a conduzir um carro na estrada, levaram o Tribunal de Família de Seul a determinar que os pais da criança frequentassem um curso para evitarem abusos.

O vlogs considerados ofensivos foram, entretanto, retirados da internet.

Crianças no Youtube

Ryan Roys Review, de acordo com a Forbes, é o menino mais lucrativo da plataforma. Aos 7 anos já ganhou 19 milhões de euros através da conta no Youtube, que já conta com 20 milhões de subscritores.

Tydus, de 5 anos, também é uma estrela na plataforma, através do canal de Youtube dos seus pais.

O Youtube decidiu, em fevereiro, retirar a possibilidade de comentar vídeos de contas detidas por menores de idade.