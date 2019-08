Alerta de tsunami na Indonésia após sismo de magnitude 7 nas duas principais ilhas

A Agência Sismológica indonésia emitiu um alerta de tsunami após o terramoto de magnitude 7 que sacudiu as ilhas de Sumatra e Java - a maior ilha do arquipélago e a 6.ª maior do mundo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos confirmou um abalo de magnitude 7 a 59 quilómetros de profundidade e a cerca de 227 quilómetros da cidade de Teluk Betung, na província de Banten, na ilha de Java.

A agência de prevenção de desastres da Indonésia apressou-se a publicar na rede social Twitter um alerta aos moradores da costa de Banten para que fujam para as zonas mais altas "e evacuem imediatamente as zonas costeiras"

Até ao momento não há registo de vítimas ou danos avultados mas o abalo foi sentido até na capital Jacarta.

O Channel News Asia, com sede na capital indonésia publicou um vídeo da redação a tremer, no 11º andar de um edifício em Jacarta