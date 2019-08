Assaltante procurado na Croácia mata seis membros da mesma família

Seis pessoas da mesma família foram mortas na quinta-feira numa casa em Zagreb, na Croácia, por um assaltante que é procurado pela polícia, indicou fonte policial.

Segundo o jornal Vecernji List, o assaltante matou a sua ex-mulher, o companheiro desta e quatro crianças. Apenas um bebé se salvou e foi transportado para o hospital.

A polícia foi alertada para o sucedido às 21:30 locais (20:30 em Lisboa) por residentes que ouviram disparos de arma.

Os corpos das vítimas foram encontrados no interior da habitação, no bairro de Kajzerica, no sul de Zagreb, capital da Croácia.