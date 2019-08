Ativista do Uganda condenada por ofender o Presidente do país no Facebook

Um tribunal do Uganda condenou hoje a poetisa e ativista Stella Nyanzi a um ano e meio de prisão por cyberbullying, por ter insultado, num poema publicado na rede social Facebook, o Presidente do país, Yoweri Museveni.

De acordo com a agência de notícias Efe, a ativista insultou Yoweri Museveni e outros membros da sua família, e estava em prisão preventiva desde dia 02 de novembro de 2018, na prisão de segurança máxima de Luzira, na capital, Nyanzi. Agora deverá cumprir os nove meses que restam da pena.

De acordo com jornalistas locais presentes no tribunal, a juíza Gladys Kamasanyu explicou que baseou a sua sentença no facto de Nyanzi não demonstrar sinais de arrependimento e porque o seu cyberbullying está a aumentar.

Depois do veredito, pelo menos três apoiantes de Stella Nyanzi foram detidos pela polícia antidistúrbio, de acordo com os media locais citados pela Efe.

"Estou desiludida por a juíza não me considerar culpada de insultos contra o Presidente. Eu planeei ofender Yoweri Museveni Kaguta porque [ele] ofendeu-nos a todos. Declare-me culpada de ofender o ditador ", disse Nyanzi no tribunal na quinta-feira.

A ativista foi absolvida de insultos ao Presidente do Uganda, mas foi considerada culpada de cyberbullying. Segundo a Efe, o adversário de Museveni e agora um candidato oficial às próximas eleições do Uganda de 2021, o popular músico Bobi Wine, mostrou a sua solidariedade com a ativista.

"A doutora Stella Nyanzi foi condenada por cyberbullying por usar palavras imorais contra ditadura, corrupção e nepotismo", disse Wine na sua conta oficial na plataforma Twitter.

Wine disse ainda que "os mesmos tribunais que defenderam e protegeram os reis desses males não têm autoridade moral para falar de moralidade".

No seu poema divulgado na rede social Facebook no dia 16 de setembro de 2018, um dia depois do 74.º aniversário do Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, a ativista recriou seis maneiras diferentes de como Museveni poderia ser morto durante o parto e mostra o desejo de que todos esses cenários tivessem acontecido.

"Yoweri, dizem que ontem foi os teus anos, que dia mais asquerosamente repugnante", refere Nyanzi, numa dos estrofes do seu poema, e acrescenta que deseja que "o pus ácido que inundou o amaldiçoado canal vaginal de Esiteri [a mãe de Museveni] o tivesse queimado".

"Queime-se tanto quanto você corroeu toda a moralidade e profissionalismo das nossas instituições públicas no Uganda", conclui, recorrendo à técnica de resistência colonial ugandense conhecida como "radical rudeza".

O Presidente do Uganda está no poder desde 1986.

