Brasil anuncia reabertura de central nuclear Angra 3 parada há 4 anos

"O concurso estará concluído até ao final do ano e a parceria privada será escolhida no início de 2020", explicou o presidente da empresa pública brasileira Eletronuclear, responsável pelo programa nuclear civil brasileiro.

As principais candidatas a concurso são empresas francesas, russas e chinesas

"No total, 11 empresas estão interessadas, mas três tiveram uma participação mais ativa e estão em conversações connosco há muito tempo, designadamente a francesa EDF, a chinesa CNMC e a russa Rosatom", declarou Leonam Guimarães, citado pela AFP.

Os trabalhos da unidade Angra 3, que se iniciaram em 1984 e pararam em várias ocasiões, já custaram o equivalente a mais de sete mil milhões de reais (cerca de 1,6 mil milhões de euros).

A Eletronuclear estima que cerca de 63% do projeto já está concluído. Para terminar as instalações da central, localizada em Angra dos Reis, a 200 quilómetros do Rio de Janeiro, são necessários 15 mil milhões de reais adicionais (3,5 mil milhões de euros).

A cerca de 300 metros da central Angra 3 estão localizadas as duas primeiras centrais nucleares do Brasil, Angra 1, que entrou em funcionamento em 1984, e a Angra 2, um modelo parecido com a futura central, que entrou em funcionamento em 2001.

As duas centrais nucleares em funcionamento produzem 3% da eletricidade brasileira, num país onde mais de três quartos da energia é produzida por centrais hidroelétricas e 40% desta é consumida no Estado do Rio de Janeiro.

A Eletronuclear espera iniciar a produção em Angra 3 no segundo trimestre de 2025 e a comercialização da energia no primeiro semestre de 2026.

As instalações da central Angra 3 foi travada por problemas de financiamento resultantes das dificuldades económicas do Brasil e também por escândalos de corrupção visando, entre outros, o ex-Presidente Michel Temer, predecessor do atual chefe de Estado Jair Bolsonaro.

A expansão da energia nuclear no Brasil não deverá limitar-se à construção desta terceira central em Angra dos Reis.