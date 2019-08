Câmara da polícia capta aterragem de emergência numa autoestrada de Washington

Momento insólito foi captado pelas câmaras de um carro patrulha da brigada de trânsito de Washington numa movimentada estrada estadual.

O pequeno aparelho KR2 terá tido um problema no sistema de abastecimento que terá levado à paragem do motor. Segundo a polícia, o piloto viu-se obrigado o piloto a aterrar de emergência na via onde circulavam várias viaturas.

A normalidade acabou por ser reposta após o piloto e um agente da Polícia terem empurrado o avião para fora da State Route 7, em Washington