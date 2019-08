Menino indiano tinha 526 dentes no maxilar inferior

Com 505 dentes a menos, o menino recebeu alta hospitalar e está bem. Mas o seu caso chegou às notícias dada a raridade da ocorrência: a criança de sete anos, que chegou aos médicos por sofrer de uma – aparentemente banal – dor de dentes, acabou por ter de ser submetida a uma cirurgia, quando os exames revelaram que tinha 526 dentes dentro do maxilar inferior.

De acordo com os cirurgiões que acompanharam a intervenção, que aconteceu na Índia, as centenas de dentes foram encontradas dentro de uma espécie de ‘saco’ que estava aninhado na região molar.

“Os dentes eram de tamanhos variáveis, entre uma dimensão menor de 0,1 mm e maior de 3 mm. Tinham uma pequena coroa, esmalte e uma pequena raiz”, explicou Pratibha Ramani, chefe do departamento de patologia bucomaxilofacial do hospital de Saveetha, citada pelo “Guardian”.

A médica também explicou que, apesar do anormal número de dentes dentro da sua boca, o menino não se queixava de dores particularmente intensas. “A única coisa que o incomodava resultava do facto de o dente daquele lado não ter irrompido, o que lhe provocava uma dor ocasional e um inchaço” no maxilar.

O caso é mesmo muito raro (há um registo de 2014, em que médicos de Bombaim extraíram 232 dentes da boca de um jovem com 17 anos), e os especialistas não sabem explicar se a situação se deve a fatores genéticos ou ambientais.

A cirurgia no hospital da cidade de Chennai durou cerca de duas horas e a alta clínica foi decidida três dias depois. Quanto aos dentes, foram necessários 10 dias para os analisar e mais estudos vão ser conduzidos, incluindo testes genéticos.

Expresso