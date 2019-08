As mais vistas da semana

1 - A imagem que está a correr o Mundo

A imagem de três crianças presas nos escombros de um prédio atingido por um bombardeamento na Síria está a correr mundo e a mostrar, uma vez mais, os efeitos dramáticos deste conflito iniciado em 2011.

Na imagem, que se tornou viral ao ser publicada e reproduzida pelos 'media' a nível global e pelas redes sociais, vê-se duas meninas presas no meio dos escombros de um prédio, sendo que uma delas, identificada como Riham, de 5 anos, está a segurar com um dos seus braços a roupa de uma outra criança mais nova, a sua irmã Touka de 7 meses, que parece estar suspensa.

Riham morreu momentos depois da imagem ter sido captada, enquanto Touka e Dalia foram hospitalizadas.

Kevork Djansezian



2 - Autópsia revela causa da morte de Cameron Boyce

Depois de a família ter confirmado que Cameron Boyce tinha tido uma convulsão durante a noite, causada por uma condição médica - epilepsia - , agora a autópsia veio confirmar que essa foi a causa da sua morte.

O médico legista assegurou, após vários exames, que a estrela da Disney teve "morte súbita e inesperada" devido à epilepsia. Cameron Boyce morreu durante o sono a 6 de julho na sua casa em Los Angeles.



3 - Crianças e jovens podem receber subsídio até 121 euros por usarem óculos



Um subsídio para crianças que usam óculos está a provocar uma avalanche de pedidos à Segurança Social e oftalmologistas.

Para receber a bonificação por deficiência, a lei diz que basta um atestado a comprovar que a criança usa óculos.

Os especialistas dizem que a atribuição é feita de forma pouco rigorosa.

4 - Sul-coreanos estão revoltados com Cristiano Ronaldo

Os fãs de futebol da Coreia do Sul vão avançar com uma ação judicial contra a agência The Fasta, que organizou o encontro de sexta-feira entre a Juventus com uma equipa sul-coreana.

Em causa está a ausência de Cristiano Ronaldo, que se recusou a entrar em campo.

5 - Gémeos de 11 meses morrem após ficarem esquecidos no carro



Um casal de gémeos de onze meses de idade morreu após ter ficado esquecido dentro de um carro no Bronx, Nova Iorque, EUA. Naquele dia as temperaturas rondaram os 30 graus.

Juan Rodriguez, o pai de Mariza e Phoenix, deslocou-se até ao local de trabalho, o Hospital Fordham Manor VA, em Nova Iorque, onde é assistente social, saiu do carro e esqueceu-se dos bebés no banco de trás.

Voltou oito horas depois de terminar o turno.

6 - Família de Kathryn Mayorga deixa recado a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi ilibado das acusações de violação de Kathryn Mayorga. A Procuradoria de Clark County, em Las Vegas, nos EUA, partilhou, no respetivo Twitter, um documento em que se pode ler: "As alegações de violação sexual contra Cristiano Ronaldo não podem ser provadas por não serem suficientemente esclarecedoras".

De acordo com o jornal Mirror, Cheryl Mayorga, mãe da jovem, referiu que "não comenta nada neste momento", pois considera que o caso ainda não está encerrado. "Isto ainda não acabou", frisou.



7 - Dois milhões preparam-se para libertar extraterrestres de base secreta nos EUA

Dois milhões de pessoas prometeram juntar-se no dia 20 de setembro para invadirem uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, de modo a conhecerem e libertarem os extraterrestres que alegadamente estão naquele lugar.

Durante várias décadas, os aficionados de objetos voadores não identificados e de supostas visitas de extraterrestres alimentaram especulações em torno das operações militares secretas na Área 51.

Uma das teorias sobre o local é que estão ali depositados os restos de uma suposta nave extraterrestre que teria caído em Roswell, no Novo México, em julho de 1947.

8 - Zoomarine, no Algarve, entre 12 zoos denunciados por exploração de animais selvagens



Um relatório da World Animal Protection e da Fundação Change for Animals denuncia abuso de animais para entretenimento em espetáculos em zoos e aquários de todo o mundo.



As organizações visitaram 12 zoos e aquários em 10 países de cinco continentes e apontaram falhas a todos.

9 - Iate de um dos homens mais poderosos da Rússia atraca na cidade do Porto



Custou 100 milhões de dólares, transporta 12 passageiros e uma tripulação de 18 elementos. O iate de um dos homens mais poderosos da Rússia atracou no cais da Ribeira do Porto.

O dono é um bilionário da indústria metalúrgica com uma fortuna avaliada em mais de mil milhões de dólares.



10 - O que é a Team Strada e o que está na origem da polémica



O Ministério Público está a investigar um homem de 36 anos que gere um grupo de youtubers adolescentes chamado Team Strada.

O inquérito foi instaurado depois de várias denúncias em relação à forma como Hugo Strada interage com fãs menores de idade e outros youtubers.