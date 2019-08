As autoridades alfandegárias alemãs anunciaram a maior apreensão de cocaína de sempre no país.



As 4,5 toneladas de droga foram encontradas num contentor no porto de Hamburgo, acondicionada em mais de 200 sacos de desporto.



A elevada pureza da substância permitiu avaliar o custo de revenda na rua em quase mil milhões de euros.



A cocaína, oriunda do Uruguai e com destino a Antuérpia, na Bélgica, foi entretanto destruída mas a polícia continua a investigar quem seria o destinatário da carga.