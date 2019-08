Meghan Markle e Harry lançam o pânico ao deixar de seguir páginas no Instagram

Max Mumby/Indigo

Quando o príncipe Harry e a mulher, Meghan Makle, criaram um perfil oficial no Instagram os seus admiradores ficaram extasiados, porque esta era uma forma de acompanhar mais de perto todos os seus passos. Mas na passada quinta-feira, dia 1, os fãs ficaram alarmados quando os duques de Sussex deixaram de seguir todas as contas – e poucas – que seguiam anteriormente.

Com os rumores de crise na relação houve quem começasse a especular que poderia ser um sinal de que as coisas estavam piores do que ambos querem deixar transparecer, mas, afinal, há uma razão para esta atitude. “Para o mês de agosto queremos a sua ajuda. Queremos saber quem é a VOSSA Força de Mudança… Todos os meses mudaremos as contas que seguimos para destacar várias causas, pessoas e organizações que fazem coisas fantásticas pelas suas comunidades e em todo o mundo”, lê-se no último post do casal na rede social.

