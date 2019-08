Subiu para quatro o número de mortos na sequência do sismo que atingiu a Indonésia esta sexta-feira.



O abalo fez também cerca de mil desalojados, de acordo com os novos dados das autoridades.



O sismo com magnitude de 6,9 na escala de Richter atingiu as ilhas de Java e Sumatra e causou danos estruturais e situações de pânico em várias cidades próximas do epicentro do terramoto.