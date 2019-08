Vários mortos em tiroteio no Texas

Várias pessoas morreram, este sábado, na sequência de um tiroteio na cidade de El Paso, no Estado do Texas, nos EUA.

De acordo com a CNN, várias pessoas terão morrido na sequência do tiroteio num centro comercial. A informação foi confirmada por Olivia Zepeda, do gabinete do município de El Paso.



A través do Twitter, a polícia confirmou que continua no local e aconselhou as pessoas a afastarem-se da zona.





Na terça-feira, duas pessoas foram mortas e um polícia ferido num supermercado da cadeia no Mississippi.



Os tiroteios e ataques armados ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos.



No domingo, três pessoas, incluindo um rapaz de seis anos, foram mortas quando um atirador de 19 anos abriu fogo durante um festival de gastronomia de Gilroy na Califórnia, a sul de San Francisco.