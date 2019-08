O Egito anunciou ter iniciado o restauro do túmulo dourado do Faraó Tutankamon, para ser exibido no novo museu nacional do país, com inauguração prevista para o próximo ano.



O ministro das Antiguidades disse que os trabalhos de reabilitação do sarcófago levarão pelo menos 8 meses.



O caixão, com 3 mil anos e já em mau estado de conservação, nunca tinha sido restaurado desde 1922, quando foi descoberto pelo arqueólogo britânico Howard Carter.