Cantora Paula Fernandes assume depressão e revela tentativa de suicídio

Paula Fernandes, uma das cantoras sertanejas do momento, abriu o coração e falou de uma das fases mais conturbadas da sua vida, em que lidou com a depressão. Em entrevista a Fátima Berardes, no programa Encontro, da Globo, a artista brasileira contou como travou a doença - que afeta milhões de pessoas em todo o mundo - e revelou ter tentado colocar termo à vida.

"Escolhi a janela. Eu ia saltar, porque estava tomada. É como se não enxergasses um palmo à frente. Desistes de tudo. Não vês possibilidade, perspetiva de nada. Achava que tinha sido derrotada", começou por contar.

