Facebook muda nome do Instagram e WhatsApp

O Instagram e o WhatsApp vão passar a chamar-se “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook”, confirmou uma porta-voz do Facebook ao The Information. De acordo com Bertie Thomson, a mudança deve-se a uma necessidade de “transparência sobre produtos e serviços que fazem parte do Facebook”.

Nos ícones do telemóvel, os nomes manter-se-ão iguais. As novas distinções serão apenas visíveis dentro das aplicações, por exemplo quando o utilizador faz login, e na Play Store e App Store, as lojas oficiais de aplicativos do Android e iOS, respetivamente.

Segundo o The Information, a mudança faz parte de uma estratégia para “aproximar” as três aplicações, juntando-as sob o nome do Facebook, e de tornar estes produtos “mais claros” para os utilizadores. Dois inquéritos conduzidos em 2018 pelo motor de busca DuckDuckGo mostraram que a maioria dos americanos não sabia que o Facebook era dono do Instagram e do WhatsApp.

Esta alteração surge ainda depois do plano de fundir os “chats” das aplicações, que permitirá aos internautas trocar mensagens entre estas.