Irão pronto para negociar com os EUA após a suspensão das sanções

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, disse hoje que o seu país está pronto para negociar com os Estados Unidos se estes suspenderem as sanções impostas a Teerão.

"A República Islâmica do Irão é favorável às negociações e se os Estados Unidos realmente querem discutir, em primeiro lugar terão de levantar todas as sanções", disse Hassan Rohani, cujas declarações foram transmitidas pela televisão estatal.

"Se querem integrar ou não o JCPOA (sigla do acordo nuclear em inglês), são eles que decidem", disse Rohani, a partir do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde se encontrou com o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif.