Jovem suspeito de empurrar criança do 10.º andar em Londres acusado de tentativa de homicídio

A polícia britânica confirma a acusação de tentativa de homicídio para o jovem que terá atirado um menino de 6 anos do 10.º andar da galeria Tate Modern, um dos lugares turísticos mais visitados do Reino Unido.

A criança foi encontrada no 5.º andar do edifício, após a mãe alertar para a sua ausência.

Em comunicado a polícia britânica confirmou, numa primeira fase, que o suspeito "permaneceu com o público no 10.º andar e nada indica que a vítima o conhecesse".

A criança teve de ser encaminhada para o hospital de helicóptero e em estado grave.

"O rapaz permanece em estado grave, mas estável no hospital com a sua família que continuará a ser apoiada pela polícia" confirmou a polícia britânica esta 2.ª feira.

A identidade do jovem de 17 anos não foi confirmada por ainda ser menor de idade, mas as autoridades britânicas confirmam a audiência marcada no Tribunal de menores para esta 3.ª feira, para primeiro interrogatório judicial.

O Tate Modern é um museu de arte moderna nas margens do Tamisa e um locais turísticos mais visitados do Reino Unido, que teve de ser fechado devido a este incidente.

O edifício reabriu apenas esta segunda-feira, à exceção da plataforma de observação, localizada numa extensão adicionada ao edifício em 2016 que era uma antiga fábrica.